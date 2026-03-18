Ancona è stata ufficialmente proclamata Capitale della cultura 2028 con un voto unanime e un giudizio considerato eccellente. Per realizzare il programma presentato nel dossier, alla città verrà assegnato un milione di euro. La decisione è stata comunicata il 18 marzo 2026. La proclamazione conferma il riconoscimento del ruolo culturale di Ancona a livello nazionale.

Ancona, 18 marzo 2026 – Ancona è stata proclamata Capitale della cultura 2028. Ha vinto all’Unanimità con un giudizio “eccellente”. L’annuncio è stato dato dal ministro delle cultura Alessandro Giuli. Presenti a Roma il sindaco Silvetti e l’assessore Paraventi. Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Ancona è stata scelta all'unanimità dalla Commissione presieduta da Davide Desario per il suo dossier "eccellente". Le altre candidate. In lizza per il titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2028 c’erano: - Anagni (Fr) con il dossier "Hernica Saxa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona Capitale della cultura 2028, un milione alla città per realizzare il programma nel dossier

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