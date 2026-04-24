Yamal non dovrà forzare il recupero | le lesioni ai bicipiti femorali hanno un alto tasso di ricaduta

Yamal ha subito un infortunio ai bicipiti femorali durante una partita contro il Celta Vigo, che ha generato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Le lesioni ai muscoli posteriori della coscia sono note per un alto rischio di ricaduta, e per ora non è prevista la necessità di un recupero forzato. La squadra non ha ancora comunicato dettagli sul suo stato di salute.

L’infortunio occorso a Yamal dopo il rigore calciato contro il Celta Vigo tiene con il fiato sospeso non solo i tifosi blaugrana e quelli spagnoli, ma chiunque sia innamorato di quelle magiche serpentine. Fortunatamente, per il Mondiale dovrebbe esserci. Come? Seguendo una terapia conservativa. Ne parla El Mundo. El Mundo parla dei tempi di recupero e delle terapie per accorciarli: “Nello sport d’élite si cerca di ridurli al minimo con trattamenti come il plasma ricco di piastrine (Prp), la fisioterapia invasiva come l’elettrolisi percutanea intratissutale (Epi) o tecniche non invasive come laser ad alta potenza e radiofrequenza, tutte finalizzate a migliorare la vascolarizzazione e l’ambiente biologico della lesione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yamal non dovrà forzare il recupero: le lesioni ai bicipiti femorali hanno un alto tasso di ricaduta Notizie correlate Caserta, sorpreso a forzare un distributore: arrestato 38enne ricercato per omicidio e e lesioniÈ finito in manette la notte scorsa a Caserta un 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto... Dalle cascatelle all’alcoltest. Parcheggia in divieto. La sposta ma il ’tasso’ è altoMANCIANO Un sabato sera da trascorrere alla cascatelle di Saturnia costato caro un grossetano di 27 anni: una denuncia per guida in stato di ebbrezza...