Dalle cascatelle all’alcoltest Parcheggia in divieto La sposta ma il ’tasso’ è alto

Un giovane di 27 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver sostato in un'area soggetta a divieto di sosta presso le cascatelle di Saturnia. Dopo aver spostato la vettura, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Gli sono state sequestrate la patente e la vettura.

MANCIANO Un sabato sera da trascorrere alla cascatelle di Saturnia costato caro un grossetano di 27 anni: una denuncia per guida in stato di ebbrezza e via la patente. Secondo quanto emerso il giovane era arrivato alle famose cascatelle per trascorre una fine sabato di divertimento, poco dopo le 19. Un passaggio per un aperitivo e poi qualche ora di divertimento. Ha però lasciato l’auto proprio all’inizio della discesa delle cascatelle, dove c’è il divieto. Vettura parcheggiate male che ha attirato l’attenzione dei carabinieri. I militari hanno individuato chi potesse essere il proprietario o comunque chi l’aveva lasciata lì e lo hanno raggiunto al bar dove si era fermato appunto per un aperitivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle cascatelle all’alcoltest. Parcheggia in divieto. La sposta ma il ’tasso’ è alto Notizie correlate Parcheggia l’auto in divieto di sosta e gliela rimuovono, ex sindacalista si stende in strada per protestaMACERATA – Parcheggia in divieto di sosta e gli rimuovono l’auto quando se ne accorge inscena una protesta show in mezzo a corso Cavour prima della... Leggi anche: Dalle Olimpiadi a via Tasso, la sorpresa: c’è il fondista Matt Smith - Video