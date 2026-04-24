Yamaha ha comunicato a Alex Rins che il suo posto come pilota ufficiale per il 2027 è già stato assegnato a un altro. La decisione interna esclude lo spagnolo dai programmi futuri riguardanti il nuovo motore V4. La notizia arriva inaspettata, lasciando Rins senza il ruolo di riferimento nel team factory per le prossime stagioni. La scelta sembra aver chiuso definitivamente il suo percorso con il marchio giapponese.

? Cosa sapere Yamaha comunica ad Alex Rins che il posto factory per il 2027 è occupato.. La decisione interna esclude lo spagnolo dai piani per il nuovo motore V4.. Il giovedì di Jerez ha segnato il punto di non ritorno per il rapporto tra Alex Rins e la Yamaha, dopo che il pilota spagnolo ha appreso da Massimo Meregalli che il secondo posto nel team factory per la stagione 2027 è già occupato. La notizia emerge in un momento delicato per lo spagnolo, impegnato a gestire le difficoltà tecniche legate all’adozione del nuovo motore V4 della scuderia di Iwata. La conversazione decisiva è avvenuta circa undici giorni fa, quando Rins ha contattato direttamente il direttore del team per cercare aggiornamenti sul proprio futuro contrattuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yamaha, addio improvviso per Rins: il posto 2027 è già occupato

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