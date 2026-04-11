Yamaha ha annunciato che nel 2027 il team ufficiale vedrà Ai Ogura al posto di Alex Rins, con Jorge Martin come compagno di squadra. La modifica riguarda la formazione dei piloti per la prossima stagione e porta a una variazione nel lineup ufficiale del costruttore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla casa motociclistica, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

Il garage Yamaha per la stagione 2027 prende una forma definitiva: Ai Ogura sostituirà Alex Rins nella squadra ufficiale, affiancando Jorge Martin. La decisione del costruttore giapponese chiude il cerchio per il team factory, dopo che il passaggio di Fabio Quartararo alla Honda era stato già confermato. L’accordo vede il pilota giapponese, attualmente impegnato nel secondo anno di MotoGP con la scuderia Trackhouse Racing su moto Aprilia, approdare nel team principale per fare coppia con il campione del 2024, Jorge Martin. Il percorso di Ogura verso l’élite è segnato da una crescita costante: dopo aver conquistato il titolo Moto2, il venticinquenne ha dimostrato il proprio valore nella sua stagione da rookie in categoria regina, ottenendo un quinto posto a Buriram durante il debutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yamaha rivoluziona il garage: Ai Ogura al posto di Rins nel 2027

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