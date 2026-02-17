Rins confessa | Vorrei restare in Yamaha ma il mio futuro è ancora incerto

Álex Rins ha ammesso di desiderare di restare in Yamaha, ma il suo futuro nel Motomondiale rimane ancora incerto. A quasi dieci anni dalla sua prima gara in top class, il pilota spagnolo si trova di fronte a una scelta importante, mentre le trattative con la casa giapponese sono ancora in corso. Rins ha spiegato di voler continuare a competere con la stessa squadra, ma non ha ancora firmato un nuovo contratto. La situazione si complica ulteriormente, visto che le decisioni ufficiali devono arrivare presto.

All’avvicinarsi del decimo anno in MotoGP, il percorso di Álex Rins entra in una fase decisiva. Il pilota spagnolo guarda al rinnovo contrattuale con la consapevolezza che le scelte future saranno influenzate da una combinazione di risultati recenti, dinamiche di mercato e un cambio regolamentare in vista. Le prestazioni nelle ultime stagioni hanno influito sul peso delle trattative, mentre il panorama sportivo presenta novità significative che potrebbero ridefinire la sua collocazione nelle prossime campagne. Rins sta valutando le opzioni disponibili mentre il contratto in scadenza diventa un elemento chiave delle negoziazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rins confessa: "Vorrei restare in Yamaha, ma il mio futuro è ancora incerto Rins: "Yamaha ci ha chiesto di dosare le energie in gara Yamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang. Quartararo ha spinto Yamaha oltre i limiti, come Verstappen con Red Bull, secondo Rins. Fabio Quartararo ha portato la Yamaha a rischiare oltre i confini consueti durante l’ultima gara, spinto dalla voglia di ottenere un risultato migliore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. "I giocatori della Luese Cristo Commoventi. I nostri meravigliosi tifosi li hanno trattati come eroi". E sul gol di Robbia Alberto Merlo confessa: "Mi sono commosso". #ForzaGrigi facebook