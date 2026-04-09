XRP contro stablecoin | la sfida tecnologica che divide le banche

Un confronto tra XRP e stablecoin ha acceso una discussione tra le banche e gli esperti del settore crypto. David Schwartz, ex responsabile tecnico di Ripple, ha spiegato che le grandi istituzioni finanziarie potrebbero trovare più vantaggioso utilizzare XRP rispetto alle stablecoin come USDT. Le sue affermazioni hanno acceso un dibattito tra chi sostiene le differenze tecnologiche e le potenziali applicazioni di queste due soluzioni nel settore bancario.

David Schwartz, ex CTO di Ripple, ha scatenato un acceso dibattito nel mondo crypto spiegando perché le grandi banche globali dovrebbero preferire XRP rispetto alle stablecoin come USDT. La discussione è nata dalle critiche di Mason Versluis, il quale solleva dubbi sulla logica economica che spingerebbe istituzioni come JPMorgan o HSBC ad adottare una tecnologia capace di arricchire massicciamente Ripple, che detiene attualmente oltre il 40% dell’offerta totale di XRP, ovvero circa 34 miliardi di token vincolati in escrow. Il dilemma degli incentivi e la risposta di Schwartz. Il punto centrale della controversia riguarda il potenziale conflitto di interessi che le banche si troverebbero a gestire. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP contro stablecoin: la sfida tecnologica che divide le banche Trump fa perno sulle stablecoin, allarme raccolta nelle banche UsaL’idea, sostenuta da Donald Trump, è relativamente semplice: trasformare gli emittenti di stablecoin - le criptovalute ancorate al dollaro - in nuovi... Usa, banche avvertono Washington: stablecoin potrebbero far sparire 6.600 miliardi di dollari dai conti correnti(Adnkronos) – Per anni i conti correnti negli Stati Uniti hanno pagato interessi quasi nulli, diventando un parcheggio gratuito di liquidità per le... Argomenti più discussi: Lo studio della Casa Bianca rafforza la posizione delle criptovalute nella battaglia sui rendimenti degli stablecoin contro i banchieri; Crypto Long & Short: La governance è il vero Layer 1; Oltre la custodia: perché la connettività definirà la prossima era.; Crypto in calo? Per Bernstein è il momento di comprare. Un gruppo di istituti di credito svizzeri, tra cui UBS, Raiffeisen e PostFinance, ha aderito all’iniziativa di Swiss Stablecoin AG per la sperimentazione, in ambiente controllato, della valuta elvetica sulla blockchain Ethereum - facebook.com facebook La mossa della Bce, un euro digitale contro l’invadenza delle stablecoin Di Mario Lettieri e Paolo Raimondi linkiesta.it/2026/04/la-mos… via @Linkiesta x.com