Il Consiglio comunale verso la norma per superare il Piano Casa | come cambieranno gli incentivi edilizi

Il 26 marzo il Consiglio comunale di Bari si riunirà per discutere una nuova delibera di urbanistica che mira a modificare le norme sul Piano Casa. La riunione rappresenta il secondo confronto ufficiale sulla questione e si concentrerà sulle modifiche agli incentivi edilizi previsti dalle attuali normative. La discussione coinvolge i rappresentanti istituzionali e i cittadini interessati alle future regolamentazioni.

Dalla monetizzazione delle aree a standard agli extra per adeguamento sismico e altri fattori. La prossima seduta chiuderà il cerchio sulle delibere urbanistiche di marzo Il prossimo 26 marzo andrà in scena il ‘secondo round’ per le nuove delibere di urbanistica in Consiglio comunale a Bari. Dopo l'approvazione, lunedì scorso, dell'elenco che vincola 200 edifici moderni e contemporanei, tra palazzi storici, industriali e di importante valenza commerciale, per la quale da una parte c'è stato il plauso degli architetti e dall'altra qualche perplessità dall'Ance, tra meno di due settimane sarà discusso il provvedimento che supera il Piano Casa della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

