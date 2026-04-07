La Roma si trova ad affrontare una situazione difficile legata agli infortuni dei giocatori chiave. Il difensore centrale potrebbe tornare in campo tra alcune settimane, mentre sono emerse novità sui tempi di recupero di Wesley e Koné. La presenza dei giocatori indisponibili e le condizioni degli infortunati continuano a influenzare le scelte della squadra. La sconfitta contro l’Inter ha solo aumentato le preoccupazioni legate alla rosa.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! C’è una cosa di lui che impressiona Infortunio... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunati Roma, allarme totale su Mancini: ecco quando potrebbe rientrare. Novità su Wesley e Koné

Leggi anche: Roma, novità sugli infortunati alla vigilia del Bologna: come stanno Manu Koné e Mancini. Arrivano aggiornamenti da Trigoria

Infortunati Roma, novità importanti su Wesley e Celik: Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due!Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome...

Temi più discussi: Roma, emergenza infortuni: già 20 stop muscolari, Wesley ko e Gasperini in piena crisi; Infortunio Calhanoglu, è arrivato il verdetto per Inter-Roma 31^ giornata; Roma: Wesley infortunato nel Brasile. Salta l'Inter?; Infortunati Roma: in quattro lavorano a parte, novità importanti su Soulé in vista dell'Inter. Ultimissime dall'infermeria.

Infortunati Roma, da Wesley a Dybala: le novità sui rientriInfortunati Roma - Aggiornamenti in casa Roma sulle condizioni di Wesley e Dybala: cosa filtra sui loro rientri ... fantamaster.it

Roma | Celik, Hermoso, Wesley, Soulé e Pellegrini non si allena: il motivoAllarmi rientrati anche per Celik e Hermoso, i rispettivi affaticamenti ai polpacci sono superati. Servirà invece più tempo per Wesley, il quale spera tuttavia di riuscire ad accorciare i tempi di ... fantamaster.it

Piove sul bagnato in casa Roma. Alla lunga lista degli infortunati si aggiunge anche Mancini, costretto ad abbandonare il campo all'intervallo della sfida di ieri sera a San Siro #mancini #seriea #asroma #romanewseu - facebook.com facebook

#Gasperini: “Le ultime sugli infortunati, da #Mancini a Wesley e Dybala. Questa #Roma non è da rifondare” x.com