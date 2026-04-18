Una nuova rivelazione riguarda il caso di Garlasco e il testimone che ha dichiarato di aver visto l’indagato vicino alla scena del crimine. Secondo quanto affermato, l’uomo avrebbe riferito di aver notato l’indagato nella zona con la sua auto poco prima dell’omicidio. La notizia ha suscitato grande scalpore e ha riacceso l’attenzione su un procedimento giudiziario che si protrae da anni.

Esistono verità processuali che, col passare degli anni, sembrano consolidarsi in una narrazione inattaccabile, diventando parte integrante della memoria collettiva e del costume nazionale. Tuttavia, scavando tra le pieghe di vecchi faldoni e rileggendo atti che si credevano definitivi, emergono talvolta incongruenze capaci di rimettere in discussione i pilastri di intere sentenze. È una dinamica fatta di dettagli trascurati, di protocolli tecnici che si scontrano con la memoria dei protagonisti e di prove che, col tempo, assumono contorni sfumati. Quando il rigore scientifico incontra l’incertezza del dato documentale, il confine tra...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la bomba su Stasi è appena arrivata: “Nella sua macchina…”. Sconcerto totale

Notizie correlate

“Alberto? Esce fuori tutto…”. Garlasco, nuova bomba su Stasi: le parole dell’avvocato in tvIl caso Garlasco torna a occupare il centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaccendendo interrogativi mai del tutto sopiti.

“Non è la sua”. Garlasco, la svolta su Stasi nei dettagli: cosa si scoprePer anni il caso di Garlasco è sembrato poggiare su certezze solide, cristallizzate in una sentenza e radicate nell’opinione pubblica.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Garlasco, chiesta un'altra consulenza genetica. Dove puntano le indagini; Garlasco, da giorni si parla di nuovi audio e di una pista alternativa: cosa sappiamo; Bugalalla vs Panicucci su Garlasco? Così è riduttivo e il tema è più profondo tra cronisti, youtubers e semplice buon senso sul mestiere del raccontare; Garlasco, tra chi paga per vedere lo spettacolo su Stasi: È tutto un complotto di chiesa e giudici.

Garlasco, la bomba su Stasi è appena arrivata: Nella sua macchina…. Sconcerto totaleEsistono verità processuali che, col passare degli anni, sembrano consolidarsi in una narrazione inattaccabile, diventando parte integrante della memoria ... thesocialpost.it

Garlasco, chiesta un'altra consulenza genetica. Dove puntano le indaginiLe nuove indagini sul delitto di Garlasco sono alle battute finali. All’appello mancherebbe un’ultima consulenza che la Procura di ... iltempo.it

"Andrea Sempio avrebbe una personalità contrassegnata da un'innata capacità di mentire" e "un rapporto problematico con le donne". Emergono indiscrezioni sulla consulenza del Racis che descriverebbe Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco e il possibile movente. Gli inquirenti analizzano appunti e post trovati nel pc di Andrea Sempio e indagano il suo profilo psicologico e sulle sue modalità di relazione con le ragazze. #Tg1 Elena Fusai x.com