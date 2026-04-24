XII Festa della robotica a Pomarance | innovazione tecnologia e futuro

A Pomarance si è svolta la XII Festa della robotica, un evento dedicato all’innovazione e alla tecnologia. L’iniziativa è stata organizzata dal docente di un istituto scolastico locale, responsabile di un progetto di robotica da più di dieci anni, con il supporto di insegnanti di un’università di Pisa. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e appassionati, con dimostrazioni pratiche e presentazioni legate al mondo della robotica.

L’iniziativa è organizzata dal prof. Antonio Quarta, docente presso l’ITIS “A. Santucci” di Pomarance e responsabile da oltre un decennio del Progetto Robotica dell’istituto, in collaborazione con docenti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 e si.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sanità, robotica e innovazione: Palex Italia punta sulla chirurgia del futuro(LaPresse) La chirurgia del futuro è sempre più robotica, connessa e supportata dall’intelligenza artificiale. Biosicurezza e innovazione al centro del BoviDay 2026: il futuro della carne bovina tra sostenibilità e tecnologiaBiosicurezza, benessere animale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Attività con i bambini a maggio 2026; Segnali incoraggianti dall'economia cinese, la sfida alla congiuntura riparte dall'innovazione; Il Festival del Gioco a Dolcè il 18 e 19 aprile 2026; Festa della Liberazione: gli eventi in programma da giovedì al 25 aprile a Udine. Festa della Liberazione al Parco Sangalli ift.tt/mvzoGna x.com «Sacro mafioso». La festa di maggio di san Nicola, patrono della città, cade nei giorni in cui la nuova camorra dei «ragazzi», la malavita in mano al «sangue fresco», ai giovani d’onore, ad una picciotteria di manovali e figure minori, che - facebook.com facebook