Xbox Game Pass | torna il mito di Call of Duty nel 2026

Nel 2026, Microsoft prevede di aggiungere titoli storici della serie Call of Duty al catalogo di Xbox Game Pass. Questa mossa implica la possibilità di proporre su abbonamento alcuni dei giochi più noti e apprezzati della saga. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha annunciato l'intenzione di integrare questi titoli nel servizio di gaming in abbonamento. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sui giochi specifici o sulle tempistiche precise.

? Cosa sapere Microsoft prevede l'inserimento di titoli storici Call of Duty su Xbox Game Pass nel 2026.. La strategia punta a mantenere gli utenti in attesa del lancio di Modern Warfare 4.. Il catalogo Xbox Game Pass potrebbe accogliere diversi titoli storici della saga Call of Duty nel corso del 2026, offrendo una soluzione strategica ai fan del genere FPS che attendono il rilascio di Modern Warfare 4 a fine anno. La decisione di Microsoft di non includere l’ultimo capitolo della serie al momento del lancio, in concomitanza con la recente riduzione dei prezzi dell’abbonamento, ha generato un certo malcontento tra gli appassionati. Tuttavia, le nuove strategie adottate dai vertici di Microsoft Gaming per ridefinire il futuro dell’ecosistema Xbox suggeriscono un piano di espansione molto più ampio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox Game Pass: torna il mito di Call of Duty nel 2026 Notizie correlate Xbox Game Pass Ultimate più economico ma senza Call of Duty(Adnkronos) – Microsoft Gaming ha ufficializzato una significativa ristrutturazione delle proprie offerte in abbonamento, optando per un sensibile... Xbox Game Pass cambia tutto: prezzo più basso ma niente Call of Duty al lancioMicrosoft decide di cambiare passo e lo fa con una mossa immediatamente percepibile: il prezzo di Xbox Game Pass scende in modo netto anche in Europa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quanto costa Xbox Game Pass in Italia? Torna anche l'abbonamento al prezzo di un euro; Xbox Game Pass scende di prezzo e passa a 20,99 euro al mese, niente più Call of Duty al day one; Xbox Game Pass svela il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud; Il Game Pass è diventato troppo caro: lo ammette anche la nuova CEO di Xbox. Quanto costa Xbox Game Pass in Italia? Torna anche l'abbonamento al prezzo di un euroMicrosoft abbassa i prezzi di Xbox Game Pass in Italia, ma i nuovi titoli di una nota saga arriveranno in catalogo con un anno di ritardo. Microsoft ha cambiato le carte in tavola e dal 21 aprile Xbox ... msn.com Asha Sharma parla del futuro di Xbox Game Pass e delle esclusiveAsha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, ha parlato in un'intervista del futuro di Xbox Game Pass e della questione delle esclusive. multiplayer.it Xbox Game Pass, Microsoft lavora a una "Starter Edition" x.com #XboxGamePass scende di prezzo, e secondo gli analisti era scontato: "Con il costo della vita in aumento, il vecchio prezzo rendeva troppo difficile giustificare l'abbonamento". - facebook.com facebook