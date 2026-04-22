Xbox Game Pass Ultimate più economico ma senza Call of Duty

Microsoft Gaming ha annunciato una riduzione dei prezzi mensili per Xbox Game Pass Ultimate, offrendo un’abbonamento più economico. Tuttavia, questa modifica comporta anche l’assenza di alcuni titoli di rilievo, tra cui Call of Duty. La nuova struttura delle offerte prevede cambiamenti nelle modalità di accesso ai contenuti più popolari, con un abbassamento dei costi rispetto alle proposte precedenti.

(Adnkronos) – Microsoft Gaming ha ufficializzato una significativa ristrutturazione delle proprie offerte in abbonamento, optando per un sensibile ribasso dei prezzi mensili a fronte di una modifica sostanziale nelle modalità di accesso ai contenuti di punta. Xbox Game Pass Ultimate scende infatti da 26,99 euro a 20,99 euro al mese, mentre la versione dedicata agli utenti PC vede il proprio costo ridursi da 14,99 euro a 12,99 euro mensili. La manovra punta a intercettare una platea più vasta di giocatori, adeguando l'esborso richiesto alle diverse preferenze geografiche e alle indicazioni ricevute in passato riguardo alla flessibilità del servizio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

BOMBAZO: Game Pass REBAJA SU PRECIO (Ultimate y PC) | Xbox retira CALL OF DUTY día 1 | Semons

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