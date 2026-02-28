WWE | Oba Femi annienta The Miz e manda un messaggio al roster

Durante l’ultima puntata di SmackDown a Louisville, Oba Femi ha affrontato The Miz in un match che ha visto un mix di provocazioni verbali e azione sul ring. Oba Femi ha vinto l’incontro e ha inviato un chiaro messaggio al roster. La scena si è conclusa con l’atleta che si è imposto su The Miz, lasciando il pubblico senza parole.

La contesa si apre con un Miz visibilmente restio a iniziare. “The A-Lister” prova infatti a convincere l’arbitro a non far suonare la campana e scende immediatamente dal ring, rivolgendosi poi a Oba Femi con un tono quasi conciliatorio: secondo lui, non c’è alcun bisogno di combattere. Oba prende il microfono e lo invita ironicamente a procurarsene uno tutto suo, dando così il via a un botta e risposta acceso. Miz sostiene che nessuno voglia davvero assistere a quell’incontro, definendolo un classico malinteso. Si autoproclama leader dello spogliatoio e parla di “momento educativo”, ricordando come vent’anni fa, proprio a pochi chilometri di distanza, fosse lui stesso nel WWE Developmental, giovane e pieno di sogni, proprio come Oba oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi annienta The Miz e manda un messaggio al roster WWE: Procede il percorso di Oba Femi nel Main RosterDopo il debutto a RAW nella puntata del 2 febbraio, in cui ha demolito da solo i War Raiders, continua il percorso di Oba Femi prima del passaggio... Leggi anche: WWE: Oba Femi diventa free agent WWE uno status rarissimo condiviso con Lesnar e Omos Tutto quello che riguarda Oba Femi. Oba Femi stuzzica una decisione importante che potrebbe plasmare il suo futuro nella WWELa tensione tra Femi e Rusev aumenta mentre le trattative contrattuali lo avvicinano sempre di più alla scelta di WWE RAW. worldwrestling.it WWE: Oba Femi ha un solo obiettivo, lottare contro Brock LesnarOba Femi crede che un match tra lui e Brock Lesnar possa essere un incontro capace di generare grandi introiti alla compagnia ... spaziowrestling.it