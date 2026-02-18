WWE | Sancito nuovo match per il titolo NXT tra Joe Hendy e Ricky Saints

Joe Hendry ha provocato Ricky Saints nella puntata di NXT di ieri sera, dopo avergli teso un’imboscata nel parcheggio. La rivalità tra i due si fa più accesa, con Saints che ha risposto ai colpi di Hendry durante il loro scontro. Ora, i due si preparano a sfidarsi per il titolo NXT in un match ufficiale.

La faida tra Ricky Saints e il campione NXT Joe Hendry si è intensificata nell’ultima puntata di NXT, con quest’ultimo che inizialmente ha teso un’imboscata al primo nel parcheggio. In seguito, Hendry ha sostituito i suoi attacchi fisici con quelli verbali quando ha chiamato Saints sul ring, dando luogo a un futuro match per il titolo NXT. Al contrario, Saints è apparso sulla piattaforma sopraelevata situata tra il pubblico, sostenendo che Hendry gli avesse rubato il titolo NXT. Ha inoltre accusato Hendry di essere un “meme” che denigra sia il titolo che il marchio NXT. D’altra parte, Saints ha affermato di possedere talento e fascino, qualità che rendono degni di essere un campione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

