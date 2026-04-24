Pat McAfee ha deciso di interrompere la sua partecipazione alla storyline in cui era coinvolto con la WWE, ponendo fine al suo ruolo prima dell’evento di Backlash previsto il mese prossimo. La scelta è stata presa direttamente dal protagonista, senza indicare altri fattori o coinvolgimenti esterni. La sua uscita dal progetto è avvenuta improvvisamente e senza annunci ufficiali precedenti, lasciando in sospeso le prossime mosse della federazione.

Pat McAfee ha voluto tirarsi indietro dalla storyline che lo vedeva coinvolto con la WWE, mettendo fine a un progetto che avrebbe dovuto portarlo a Backlash il mese prossimo. A rivelarlo sono stati Dave Meltzer e Bryan Alvarez nell’ultima puntata del Wrestling Observer Radio. Il tag match cancellato a Backlash. I piani originari prevedevano un incontro di coppia a Backlash con Randy Orton e Pat McAfee schierati contro Jelly Roll e Cody Rhodes. Tutto si reggeva su quanto accaduto a WrestleMania: la stipulazione del match fra Cody Rhodes e Randy Orton stabiliva che, in caso di sconfitta di Orton, McAfee avrebbe dovuto lasciare ufficialmente il mondo del wrestling.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee ha scelto lui stesso di chiudere la sua storyline, il retroscena

Notizie correlate

WWE: La storyline di Pat McAfee soggetta a riscritturaLe reazioni perlopiù negative alla rivelazione di Pat McAfee come alleato di Randy Orton hanno caratterizzato gran parte dei discorsi dei fan WWE...

Damian Priest critica la storyline di Pat McAfee: “Nel backstage molti di noi non erano contenti”Damian Priest non le manda a dire e si scaglia apertamente contro la scelta di inserire Pat McAfee nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: WWE: confronto tra Cody e Pat McAfee, debutto per Royce Keys; Cody Rhodes vince la battaglia di WrestleMania e si conferma campione della WWE: Randy Orton si arrende; Adesso è ufficiale, Pat McAfee ha chiuso con la WWE; Ma perché il main event di WrestleMania Saturday è andato in quel modo? Novità su Pat Mc Afee.

Troppe critiche, Pat McAfee si ritira e la WWE cambia i piani a WMPat McAfee si è tirato indietro dopo le troppe critiche del WWE Universe, portando la WWE a cambiare i piani per WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it

WWE: Pat McAfee rende noti i risultati della TAC al collo dopo WWE WrestleMania 42Nelle settimane precedenti allo Show of Shows, l'ex stella della NFL era stato inserito nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes durante i vari WWE SmackDown pre-WrestleMania. La mossa è stata crit ... zonawrestling.net

Un 38enne lascia ufficialmente la WWE Pat McAfee conferma il suo addio alla WWE dopo la promessa di WrestleMania, esprimendo gratitudine verso il wrestling mentre chiude un capitolo audace. - facebook.com facebook

¡Jelly Roll le dio un codazo a Pat McAfee! #WrestleMania x.com