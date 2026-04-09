WWE | La storyline di Pat McAfee soggetta a riscrittura

Recentemente si è diffusa la notizia che la storyline di Pat McAfee è soggetta a riscrittura. La sua partecipazione come alleato di Randy Orton ha suscitato reazioni perlopiù negative tra i fan della WWE, che hanno commentato questa scelta nelle ultime settimane. La decisione di modificare il copione arriva dopo le opinioni critiche espresse dal pubblico. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui cambiamenti in corso.

Le reazioni perlopiù negative alla rivelazione di Pat McAfee come alleato di Randy Orton hanno caratterizzato gran parte dei discorsi dei fan WWE delle ultime settimane. A seguito di ciò, la federazione starebbe cercando di correre ai ripari, e ciò potrebbe già influenzare i piani più immediati. Dopo la conferma da parte dello stesso McAfee della sua presenza a San Josè per SmackDown, un nuovo report ha rivelato che la federazione sarebbe tornata sui suoi passi, appunto a seguito delle reazioni negative ricevute. Una storyline da rivedere. Secondo quanto riferito da WrestleVotes Radio su Fightful Select, la WWE avrebbe in mente di rivedere parte dei suoi piani per SmackDown dopo la reazione negativa alla rivelazione di McAfee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La storyline di Pat McAfee soggetta a riscrittura WWE: Talenti preoccupati, l’angle di Pat McAfee crea un precedente?In quello che rischia di essere allo stesso tempo il twist più inaspettato ed anche il più discusso degli ultimi tempi in WWE, la vicenda di Pat... WWE: Pat McAfee riflette sul futuro nel wrestlingNegli ultimi mesi i fan hanno notato l’assenza di Pat McAfee dagli show WWE, dove negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di commentatore accanto... REAL REASON Pat McAfee Is DONE With WWE & NOT Returning #wwe Temi più discussi: Pat McAfee fa una rivelazione importante sul suo possibile ingresso insieme a Randy Orton prima di WWE WrestleMania 42; WWE: Ecco chi ha deciso di affiancare Pat McAfee a Randy Orton; WWE: Talenti preoccupati, l’angle di Pat McAfee crea un precedente?; WWE | Talenti preoccupati l’angle di Pat McAfee crea un precedente?. WWE: Talenti preoccupati, l’angle di Pat McAfee crea un precedente?In quello che rischia di essere allo stesso tempo il twist più inaspettato ed anche il più discusso degli ultimi tempi in WWE, la vicenda di Pat McAfee come alleato di Randy Orton pare stia sollevando ... zonawrestling.net WWE: Dietro le quinte di SmackDown, il promo improvvisato di Pat McAfee divide il backstageIl coinvolgimento di Pat McAfee nella storyline con Randy Orton ha preso un’altra piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, il suo promo durante l’episodio di SmackDown del 3 aprile ... zonawrestling.net WWE: Pat McAfee risponde alla pipebomb di CM Punk, "Ha ammesso di non valere il prezzo del biglietto" x.com WWE: Pat McAfee aveva rifiutato il ritorno per WrestleMania 42 #WWE #PatMcAfee #WrestleMania42 - facebook.com facebook