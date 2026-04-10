Damian Priest critica la storyline di Pat McAfee | Nel backstage molti di noi non erano contenti

Damian Priest ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla storyline che vede coinvolto Pat McAfee, criticando la sua inclusione nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes. In un'intervista, Priest ha rivelato che nel backstage della WWE molti membri del roster non erano soddisfatti di questa decisione. La critica si aggiunge alle altre voci di insoddisfazione riguardo alle scelte narrative recenti all’interno della federazione.

Damian Priest non le manda a dire e si scaglia apertamente contro la scelta di inserire Pat McAfee nella faida tra Randy Orton e Cody Rhodes, rivelando che il malcontento nel backstage della WWE è più diffuso di quanto si pensi. Le parole di Damian Priest sulla storyline McAfee-Orton. Il caso nasce dalla puntata di SmackDown del 3 aprile 2026, quando Pat McAfee è stato svelato come il misterioso interlocutore telefonico di Randy Orton dopo l’attacco di quest’ultimo a Cody Rhodes. Parlando con Gabby LaSpisa, Damian Priest non ha usato mezzi termini nel commentare la situazione: “Fa schifo. Non mi piace. Conosco Pat, ci vado d’accordo. Ma per i miei gusti, no. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Damian Priest critica la storyline di Pat McAfee: “Nel backstage molti di noi non erano contenti” WWE: La storyline di Pat McAfee soggetta a riscritturaLe reazioni perlopiù negative alla rivelazione di Pat McAfee come alleato di Randy Orton hanno caratterizzato gran parte dei discorsi dei fan WWE... WWE: Dietro le quinte di SmackDown, il promo improvvisato di Pat McAfee divide il backstageIl coinvolgimento di Pat McAfee nella storyline con Randy Orton ha preso un’altra piega inaspettata.