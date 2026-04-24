WWE | Nuovo acquisto per RAW

Una settimana dopo la conclusione di Wrestlemania, la WWE ha annunciato un nuovo acquisto per il roster di RAW. L'evento segna un passo avanti nella costruzione delle future storyline, con l'ingresso di un nuovo atleta che si unirà ai lottatori già presenti. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della federazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui piani futuri.

Wrestlemania è terminata da ormai una settimana, e nel bene e nel male è il momento di andare avanti. Come spesso succede, è proprio questo il momento in cui vediamo promozioni da NXT al main roster. Lo scorso anno fu principalmente turno delle wrestler femminili ( Giulia, Stephanie Vaquer e Roxanne Perez ), quest’anno ci sono nuove novità. Mentre la stessa Sol Ruca potrebbe essere protagonista di un passaggio nel main roster dopo le importanti apparizioni a Saturday Night’s Main Event ed alla Rumble, il nome principale che dovrebbe arrivare da NXT e stabilirsi a RAW è quello di Joe Hendry. L’ ex NXT Champion, che ha perso il titolo contro Tony D’Angelo ad NXT Stand & Deliver, ha già in programma una comparsa per il Joe Hendry Concert la prossima puntata di RAW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Nuovo membro nella VISION - WWE Raw 03/11/25

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