RISULTATI | WWE Raw del 09.022026

Questa sera a Raw Becky Lynch si presenta furiosa, pronta a sfidare AJ Lee. La sfida arriva con una posta in palio e il pubblico si aspetta un match carico di tensione. Becky non nasconde la rabbia per il ritorno di AJ Lee, e la scena si accende subito all’apertura dello show.

Becky Lynch sfida AJ Lee. con una posta in palio. RAW si apre con Becky Lynch furiosa per il ritorno di AJ Lee. Becky accusa AJ di rovinarle la vita e arriva a proporle un incontro a Elimination Chamber. AJ accetta solo a una condizione: una chance titolata. Becky inizialmente rifiuta, ma poi cede. La sfida è ufficiale. WWE World Tag Team Championship. The Usos (c) vs Alpha Academy Match molto combattuto e ricco di azione. Otis e Tozawa mettono in difficoltà i campioni, ma nel finale Jey e Jimmy colpiscono con doppia superkick e 1-D per la vittoria. Vincitori e ancora campioni: The Usos Dopo il match rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Raw del 09.02.2026

Approfondimenti su WWE Raw 2026

Questa sera a Cleveland si apre una nuova puntata di WWE Raw alla Rocket Arena.

Questa sera a Raw Becky Lynch si presenta furiosa, pronta a sfidare AJ Lee in un match con in palio qualcosa di importante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Full Raw highlights: Nov. 3, 2025

Ultime notizie su WWE Raw 2026

Argomenti discussi: WWE: Risultati WWE Raw 02-02-2026; WWE: Risultati WWE Raw 02-02-2026; Risultati RAW Live 09-02-2026 – WWE; WWE: Risultati WWE Raw 09-02-2026.

WWE Monday Night Raw – Risultati del 9 febbraio 2026RAW si apre con Becky Lynch furiosa per il ritorno di AJ Lee. Becky accusa AJ di rovinarle la vita e arriva a proporle un incontro a Elimination Chamber. AJ accetta solo a una condizione: una chance ... zonawrestling.net

WWE: Risultati WWE Raw 09-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della puntata di Raw che andrà in onda tra meno di due ore dalla città di Cleveland ... spaziowrestling.it

Notte esplosiva quella di WWE Raw dopo Royal Rumble! Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez si affrontano in una Street Fight titolata, Bron Breakker perde il controllo e molto altro! Scopri i risultati tinyurl.com/57js26f4 Rivivi le emozioni dello show on de - facebook.com facebook

Un quick report per scoprire cosa è successo durante #WWERAW #TSOW // #RawOnNetflix // #WWE x.com