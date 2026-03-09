WWE | Ufficializzati tre match per RAW

Il GM di WWE Adam Pearce ha annunciato sui social che nel prossimo episodio di Monday Night Raw si terranno tre match ufficiali. La comunicazione ha confermato i dettagli degli incontri, senza aggiungere ulteriori informazioni su partecipanti o modalità. La programmazione si concentra sulla definizione delle sfide e sull’andamento delle storie già in corso, senza indicare eventuali cambi di scaletta o sorprese.

Il GM Adam Pearce ha rivelato sul suo account X di aver dato il via libera a 3 incontri per il prossimo episodio di Monday Night Raw. Oba Femi, a cui non è ancora stato assegnato un brand, sarà in azione a RAW per affrontare Rusev in un incontro singolo. In più di un’occasione, le due superstar si sono trovate faccia a faccia. La puntata della scorsa settimana dello show rosso ha visto sia Femi che Rusev arrivare alle mani, con The Ruler che ha avuto la meglio colpendo con un clothesline il bulgaro. Nello stesso episodio, AJ Lee ha anche promesso che sarà una campionessa combattiva, mettendo in guardia l’intera divisione femminile. Per RAW,... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

