Dopo settimane di speculazioni, EVIL è diventato ufficialmente un wrestler WWE. La conferma è arrivata da un rapporto di Mike Johnson di PWInsider, che ha annunciato la firma dell’atleta. La notizia chiude un periodo di attesa e di discussioni riguardo alla possibile transizione del wrestler, noto per le sue precedenti esperienze nella scena della New Japan.

Dopo mesi di voci insistenti, EVIL è ufficialmente un wrestler WWE. A confermarlo è stato Mike Johnson di PWInsider, mettendo la parola fine a una trattativa di cui si mormorava ormai da settimane. “La World Wrestling Entertainment ha ingaggiato l’ex IWGP Heavyweight Champion EVIL, PWInsider.com lo ha confermato con numerose fonti in Giappone. Nonostante le voci sulla sua destinazione circolino da mesi, PWInsider.com può confermare che è tutto firmato e sigillato con la WWE”, si legge nell’articolo. La notizia non arriva del tutto inattesa: già a fine gennaio Dave Meltzer aveva anticipato che l’arrivo del giapponese nella compagnia di Stamford era ormai questione di tempo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: EVIL ha firmato, sembra fatta per l’ex campione della New Japan

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