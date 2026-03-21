La WWE ha annunciato che Marie Malenko, wrestler di terza generazione e figlia di Dean Malenko, ha firmato un contratto. Marie Malenko si sta preparando a entrare nel Performance Center per avviare la sua carriera nel wrestling professionistico. La giovane atleta è ora ufficialmente parte del roster della WWE, pronto a seguire un percorso di formazione e crescita nel mondo dello sport.

La WWE ha messo sotto contratto Marie Malenko, wrestler di terza generazione figlia del leggendario Dean Malenko. Secondo quanto riportato da Bodyslam+, la giovane atleta è pronta a trasferirsi al WWE Performance Center di Orlando per iniziare il suo percorso nel sistema di sviluppo della compagnia. Chi è Marie Malenko: tre generazioni di wrestling. Marie Malenko porta con sé un cognome che pesa nel mondo del wrestling. Suo nonno Boris Malenko è stato una figura storica del wrestling americano, suo zio Joe Malenko ha calcato i ring in coppia con il fratello, e suo padre Dean Malenko è considerato uno dei tecnici più puri nella storia di questo sport. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Marie Malenko, figlia di Dean, ha firmato ed è diretta al Performance Center

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