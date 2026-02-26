WWE | AJ Styles ha firmato un nuovo contratto

Un wrestler di lunga esperienza ha rinnovato il suo impegno con la WWE, scegliendo di continuare a contribuire all’interno della compagnia. Dopo aver concluso la carriera sul ring, ha deciso di intraprendere un percorso diverso, dedicandosi alla formazione delle giovani promesse. La scelta di restare all’interno dell’organizzazione segna un passo importante per il suo futuro professionale.

AJ Styles non ha lasciato la WWE. Dopo il ritiro dal ring, il veterano ha siglato un nuovo accordo con la compagnia per un ruolo dietro le quinte dedicato alla crescita delle nuove leve. Dopo la sconfitta contro GUNTHER alla Royal Rumble e il tributo ricevuto nella puntata di Raw del 23 febbraio 2026 — con The Undertaker che ha annunciato il suo ingresso nella WWE Hall of Fame — ci si chiedeva cosa avrebbe fatto AJ Styles una volta appesi gli stivali al chiodo. Secondo alcune indiscrezioni, la AEW sarebbe stata pronta a fargli un’offerta importante se avesse deciso di continuare a lottare altrove. Dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso AJ Styles al podcast Talk N Shop, arriva ora la conferma di PW Insider: il veterano ha siglato un nuovo accordo con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

