Durante l’ultimo evento di wrestling, un wrestler ha riscosso grande successo tra i fan grazie alle sue vendite di merchandise, che sono andate rapidamente esaurite più volte. La sua presenza sul ring e il merchandising legato a lui hanno attirato molta attenzione, sorprendendo anche chi si occupa normalmente della gestione del materiale promozionale. La sua popolarità ha generato un grande interesse tra gli appassionati presenti all’evento.

Danhausen non si è limitato a farsi vedere: ha venduto una quantità enorme di merchandise, sorprendendo persino chi lavora dietro le quinte nella gestione del merch WWE. Secondo WrestleVotes Radio su Fightful Select, la reazione ai prodotti di Danhausen durante il weekend di WrestleMania è stata molto più grande del previsto. Gli articoli sono andati esauriti così rapidamente che Fanatics ha dovuto correre ai ripari per soddisfare la domanda. La discussione sulle sue vendite ha evidenziato quanto sia stata forte la risposta dei fan una volta messe le mani sui suoi prodotti: “Fanatics è rimasta sbalordita dall’accoglienza e dai ricavi generati da Danhausen questo weekend.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Danhausen fa impazzire Fanatics, il suo merchandise sold out più volte a WrestleMania

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