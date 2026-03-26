WWE | Ted DiBiase Jr fa intendere un suo ritorno a WrestleMania 42

Ted DiBiase Jr. ha lasciato intendere che potrebbe partecipare a WrestleMania 42 durante il weekend dell'evento. Non sono stati forniti dettagli sulla sua partecipazione o sul ruolo che potrebbe ricoprire. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza.

Ted DiBiase Jr. sta lasciando intendere una sua possibile apparizione nel weekend di WrestleMania 42. L’annuncio arriva pochi giorni dopo la sua assoluzione nello scandalo dei fondi di assistenza sociale del Mississippi. Venerdì 20 marzo 2026, una giuria ha dichiarato Ted DiBiase Jr. non colpevole di 13 capi d’accusa relativi allo scandalo dei fondi di assistenza sociale del Mississippi. Ora, cinque giorni dopo l’assoluzione, l’ex campione di coppia WWE sta lasciando intendere una sua possibile apparizione a WrestleMania 42. È apparso sullo sfondo, mentre parlava al telefono con qualcuno, mentre il suo avvocato difensore, Scott Gilbert, era impegnato in un’intervista al podcast “Clay Edwards Show” Desiderio o Realtà?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ted DiBiase Jr fa intendere un suo ritorno a WrestleMania 42 Articoli correlati Assolto Ted DiBiase Jr.Decaduti tutti e tredici i capi d’accusa a suo carico Theodore Marvin DiBiase, figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man” Ted DiBiase e noto... Assolto Ted DiBiase Jr.: decaduti i 13 capi d’accusaTheodore Marvin DiBiase, figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man” Ted DiBiase e noto a suo volta come Ted DiBiase Jr. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ted DiBiase Temi più discussi: L’ex star della WWE Ted DiBiase Jr. ha acquistato una casa e una barca da 1 milione di dollari con fondi di welfare rubati nel più grande caso di frode del Mississippi: i pubblici ministeri; Assolto Ted DiBiase Jr.; Assolto Ted DiBiase Jr; Assolto Ted DiBiase Jr | decaduti i 13 capi d’accusa. WWE: Ted DiBiase Jr fa intendere un suo ritorno a WrestleMania 42Ted DiBiase Jr. sta lasciando intendere una sua possibile apparizione nel weekend di WrestleMania 42. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la sua assoluzione nello scandalo dei fondi di assistenza soci ... zonawrestling.net Ted DiBiase Jr. Teases WWE WrestleMania 42 Appearance After Not Guilty VerdictTed DiBiase Jr. is teasing a WWE WrestleMania 42 weekend appearance. The tease comes a few days after his not guilty verdict in the Mississippi welfare funds scandal. On Friday, March 20, 2026, a ... msn.com Assolto Ted DiBiase Jr.: decaduti i 13 capi d’accusa x.com NIENTE CARCERE PER TED DIBIASE JR. Poco fa è arrivato il verdetto tanto atteso: secondo l'accusa Ted DiBiase Jr. avrebbe sottratto milioni di dollari destinati a famiglie bisognose tramite "contratti fittizi" per servizi mai prestati, e avrebbe rubato più di 1 - facebook.com facebook