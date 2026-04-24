La WWE ha recentemente concluso la WrestleMania numero 42, evento molto discusso tra fan e addetti ai lavori. Durante lo spettacolo si è assistito a un confronto tra due grandi nomi, mentre i voti ufficiali sono stati pubblicati sull'Observer, che ha analizzato le due serate. Tra le critiche più frequenti ci sono state la durata complessiva dell’evento e la gestione dei match, con alcune prestazioni che hanno attirato particolare attenzione.

La WWE ha messo agli archivi una WrestleMania, l’edizione n°42, tra le più discusse di sempre. Tra il poco tempo in totale dedicato ai match rispetto alla durata dello show, una nota positiva è emersa. Come ogni venerdì, Dave Meltzer attraverso il Wrestling Observer Newsletter ci fornisce la sua valutazione in stelle dei match della settimana e ovviamente WrestleMania non poteva non essere compresa. Ecco tutti i voti delle serate: Night 1. The Usos e LA Knight vs. The Vision (Logan Paul e Austin Theory) e IShowSpeed: **.5 Jacob Fatu vs. Drew McIntyre (No Holds Barred): ****.25 The Irresistible Forces (c) vs. Alexa Bliss e Charlotte Flair vs. Bayley e Lyra Valkyria vs.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk vs. Roman Reigns colpisce Meltzer, tutti i voti dell’Observer alle due notti di WrestleMania 42

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