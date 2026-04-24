WTA Madrid 2026 Errani Paolini piegano Kichenok Ninomiya e accedono agli ottavi di finale

Al torneo WTA di Madrid 2026, la coppia composta da Errani e Paolini ha vinto il match contro Kichenok e Ninomiya nel primo turno del tabellone di doppio femminile, qualificandosi così per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con il punteggio che ha permesso alle italiane di avanzare nel torneo. La sfida si è svolta sul campo principale del torneo, con le giocatrici italiane che hanno ottenuto la vittoria in due set.

Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Madrid Sara ErraniJasmine Paolini piegano Nadia KichenokMakoto Ninomiya 7-5 7-6(2) in un’ora e quarantasette minuti e accedono agli ottavi di finale, turno in cui affronteranno la vincente della sfida SiegemundZvonareva-Mboko-Jovic. Le teste di serie numero uno rimontano da 0-30 per firmare l’1-0. La giapponese e l’ucraina impattano sull’1-1 capitalizzando il diritto lungo di Paolini. Lo smash della nipponica concretizza la prima opportunità per il break del 3-2 che rompe l’equilibrio iniziale, ma il duo azzurro reagisce con prontezza, timbra, a zero, il 3-3 sul rovescio fuori misura di Kichenok e sulla prima vincente della bolognese sigla, al deciding point, il 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Errani/Paolini piegano Kichenok/Ninomiya e accedono agli ottavi di finale Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 5-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Errani. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid 2026, Errani/Paolini piegano Kichenok/Ninomiya e accedono agli ottavi di finaleNell'incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Madrid Sara Errani/Jasmine Paolini piegano Nadia ... oasport.it ERRANI-PAOLINI SUBITO VINCENTI A MADRID Esordio di grinta per le azzurre al WTA 1000 di Madrid. Sara Errani e Jasmine Paolini superano Kichenok/Ninomiya per 7-5, 7-6. È stato un match lottato: due set intensi risolti grazie all'intesa vincente facebook BJK Cup 2026, Errani: “Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale”; Paolini: “Ho avuto alti e bassi, ma siamo state lì” - x.com