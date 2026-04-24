LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 5-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak delle azzurre

Durante il torneo di Madrid, nel doppio femminile, si sta disputando un match tra due coppie. Le italiane hanno ottenuto un controbreak nel corso del secondo set, che si trova attualmente sul punteggio di 5-5. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di conquistare il set, mentre in altri incontri si stanno svolgendo i match di singolare tra vari giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Errani. 5-5 Diritto lungolinea vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. Seconda. 30-40 In rete il diritto incrociato di Paolini. 15-40 Altro diritto lungolinea vincente della toscana. Ci sono tre palle del controbreak. 15-30 Diritto lungolinea vincente di ”Jas”. 15-15 In rete la volée di diritto incrociato giocata in difesa della classe ’87. 0-15 Risposta di diritto incrociata e vincente di Paolini. Kichenok al servizio. 5-4 Servizio esterno vincente della toscana. 40-15 Largo il rovescio incrociato della nativa di Bologna. 40-0 Rovescio incrociato e vincente dell’azzurra classe ’96.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 5-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak delle azzurre Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea... LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 3-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15-15 Largo il rovescio incrociato, deviato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: solo break in questi 4 game del secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook