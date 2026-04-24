LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 1-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | controbreak immediato delle azzurre

Alle ore 14:00 si è aperto il match tra le coppie Errani e Paolini contro Kichenok e Ninomiya nel torneo WTA di Madrid. Sul campo centrale, le giocatrici italiane hanno ottenuto un controbreak immediato dopo aver perso il primo turno di servizio. La partita si svolge in diretta, mentre altri incontri di giornata coinvolgono Sinner contro Bonzi, Musetti contro Hurkacz e Grant contro Cirstea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea della toscana. Serve Errani. 1-1 Largo il rovescio lungolinea della nativa di Dnipro. 15-40 In rete lo smash incrociato della classe ’92. Ci sono tre palle del controbreak. 15-30 Servizio interno vincente della tennista ucraina. 0-30 Passante di rovescio incrociato e vincente di Errani. 0-15 Diritto incrociato e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. Kichenok al servizio. 1-0 Risposta di diritto lungolinea vincente della giapponese. Risponde Ninomiya. 40-40 In rete la risposta di diritto incrociato di Kichenok.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 1-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 3-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre. Problema al polso destro per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 15-15 Largo il rovescio incrociato, deviato... LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 6-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora controbreak delle azzure che salvano il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 0-30 Largo il diritto incrociato giocato in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre si aggiudicano il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea 7-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea e ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook