Il Wolverhampton è stato ufficialmente retrocesso con cinque giornate di anticipo dopo il pareggio del West Ham contro il Crystal Palace, un risultato che ha concluso ogni possibilità di salvezza. La squadra ha infatti incassato cinque sconfitte consecutive nelle prime sei partite stagionali, rendendo impossibile il raggiungimento dell’obiettivo. La partita tra Wolverhampton e Tottenham, in programma sabato 25 aprile alle 16:00, si svolge in un contesto già deciso.

Il pareggio del West Ham contro il Crystal Palace lunedì sera ha sancito la retrocessione del Wolverhampton con cinque giornate d anticipo, un evento che di fatto non è mai stato in discussone a partire dalle prime sei partite stagionali perse. Il record negativo del Derby per quanto riguarda il peggior punteggio è stato evitato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Tottenham (sabato 25 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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