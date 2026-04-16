Sabato 18 aprile 2026 alle ore 16:00 si disputerà la partita tra Leeds e Wolverhampton. Leeds si trova in una posizione migliore rispetto alle altre squadre ancora coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione, con un vantaggio di sei punti sul Tottenham, che affronterà in quella stessa giornata il Brighton. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma i dettagli sui pronostici non sono ancora stati definiti.

Il Leeds è la squadra messa meglio tra quelle ancora in lotta per non retrocedere, con sei punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Tottenham, impegnato in serata contro il Brighton. Tre punti contro il Wolverhampton sarebbero pesantissimi perché poi alla fine del campionato mancheranno solo cinque giornate. I Wolves nel 2026 hanno iniziato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leeds-Wolverhampton (sabato 18 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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