Questa volta il Wolverhampton si prepara a sfidare il Bournemouth con poche speranze di salvezza ormai sfumate. Dopo la sconfitta di 2-0 all’Etihad, i Wolves sono a -17 punti dalla zona salvezza e il loro obiettivo principale resta la FA Cup. Nonostante i risultati, i giocatori di Edwards vivono il miglior momento stagionale, anche se il futuro rimane complicato.

La sconfitta per 2-0 all’Etihad ha lasciato il Wolverhampton a -17 da una salvezza che è dunque ormai virtualmente impossibile, ma non ha inficiato il fatto che questo sia il miglior momento stagionale per gli uomini di Edwards che ovviamente hanno davanti a loro lunghi mesi dove avranno solo la FA Cup da giocare con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Bournemouth (sabato 31 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Wolverhampton Bournemouth

Martedì 24 gennaio 2026 alle ore 16:00 si sfidano Manchester City e Wolverhampton.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Wolverhampton Bournemouth

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth, 31/01/2026: pronostico, quote e quando gioca; Pronostico Wolves-Bournemouth 31 Gennaio 2026: 24ª Giornata di Premier League.

FA Cup, il Bournemouth passa ai rigori: sbaglia Huijsen ma il Wolverhampton ne fallisce 2È il Bournemouth la quarta squadra qualificata ai quarti di finale di FA Cup. Le Cherries hanno la meglio sul Wolverhampton al termine di una lunga battaglia: l'1-1 dei tempi regolamentari (reti di ... tuttomercatoweb.com

BREAKING | Lazio have found themselves a replacement for the departing Christos Mandas (Bournemouth) in the shape of Reggiana goalkeeper Edoardo Motta. #Calciomercato | #Lazio - facebook.com facebook