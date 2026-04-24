Wizz Air basa un altro aereo su Palermo e aumenta le rotte | tra le novità Praga Marrakech e Dortmund
A partire dal 6 settembre, Wizz Air aggiungerà un terzo aereo basato all'aeroporto di Palermo, portando così a tre il numero di velivoli operativi nello scalo. Contestualmente, la compagnia ha annunciato l’ampliamento delle rotte con nuove destinazioni, tra cui Praga, Marrakech e Dortmund. La decisione comporta anche un incremento delle frequenze di alcuni voli già esistenti, con l’obiettivo di offrire più opzioni ai passeggeri.
A partire dal prossimo 6 settembre, Wizz Air porterà da due a tre il numero di aeromobili basati al Falcone Borsellino. L'arrivo del terzo velivolo a Palermo consentirà il lancio di sei nuovi collegamenti – due domestici e quattro internazionali – con ben tre destinazioni attualmente non servite.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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