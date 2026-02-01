Wizz Air ha annunciato l’avvio di un nuovo volo diretto tra Palermo e Sofia. Dal 4 luglio, i passeggeri potranno volare senza scali dall’aeroporto Falcone e Borsellino alla capitale bulgara. La compagnia amplia così le rotte tra il Sud Italia e i Balcani, offrendo una nuova alternativa di collegamento tra le due città.

Da Palermo a Sofia senza scali: è questo il nuovo collegamento inaugurato da Wizz Air, che dal 4 luglio prossimo metterà in moto un volo diretto tra l’aeroporto Falcone e Borsellino e la capitale bulgara. Il servizio, attivato in collaborazione con GESAP, il gestore dello scalo palermitano, prevede tre frequenze settimanali in estate – martedì, giovedì e sabato – e altrettante in inverno, con voli programmati il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto, segnando un passo concreto verso una maggiore integrazione tra il Sud Italia e i Balcani. I collegamenti saranno operati con aerei Airbus A321neo, modelli moderni caratterizzati da elevata efficienza energetica e comfort per i passeggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wizz Air collega Palermo a Sofia con un nuovo volo diretto, ampliando le rotte tra Sud Italia e Balcani.

Una nuova rotta collega ora Palermo a Sofia.

