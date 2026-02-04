Wizz Air riprende i voli tra Venezia e Palermo rafforzando i collegamenti con la Sicilia in estate

Wizz Air ha annunciato il ritorno dei voli tra Venezia e Palermo, riprendendo un collegamento molto atteso. La compagnia aerea ha deciso di rafforzare i voli in vista dell’estate, dopo mesi di sospensione. Ora i passeggeri potranno di nuovo spostarsi facilmente tra il Veneto e la Sicilia, con un’offerta più ampia e frequente. La ripresa di questa tratta segna una svolta importante per il traffico aereo nella regione e fa sperare in una stagione estiva più dinamica per il settore.

Venezia, 4 febbraio 2026. Dopo un’assenza che sembrava definitiva, il cielo tra il Veneto e la Sicilia si è nuovamente riempito di traffico aereo. Wizz Air ha ripreso in maniera ufficiale e con piena forza i collegamenti diretti tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e l’aeroporto internazionale di Palermo, con l’avvio di dieci voli settimanali. È un segnale chiaro: la Sicilia, terra di storia, cultura e natura, torna a essere connessa in modo diretto e frequente con il Nord Italia, in un’ottica che punta a rilanciare non solo il turismo, ma anche i flussi di lavoro, studio e mobilità personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wizz Air riprende i voli tra Venezia e Palermo, rafforzando i collegamenti con la Sicilia in estate Approfondimenti su Venezia Palermo Wizz Air amplia la rete in Sicilia con nuovi collegamenti da Catania verso Balcani e Mediterraneo Wizz Air annuncia l’apertura di due nuove rotte da Catania verso Tirana e Podgorica. Aumento significativo dei collegamenti aerei tra Italia e Spagna, con Wizz Air che amplia la rete nel 2026 Quest’anno Wizz Air annuncia un aumento del 25% nei voli tra Italia e Spagna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Venezia Palermo Argomenti discussi: Wizz Air, presentate rotte 2026 per la Spagna. Wizz Air potenzia i collegamenti dal Marco Polo: inaugurata la rotta Venezia-PalermoWizz Air inaugura la rotta Venezia–Palermo con 10 voli settimanali, rafforzando i collegamenti nazionali dal Marco Polo. nordest24.it Wizz Air, nel 2026 previsto un aumento del 25% dei voli tra Italia e SpagnaWizz Air, la compagnia aerea reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato pochi giorni fa a Milano le rotte del ... tg24.sky.it Nuove rotte da Wizz Air Non passa giorno, che Wizz Air inserisca nuove rotte al suo network e le inserisca in vendita. Quelle di oggi sono tre e si riferiscono alle basi di Bratislava in Slovacchia, con una rotta e invece sono due quelle in origine da Cluj in Roma - facebook.com facebook Quando la #primavera colora le città, ogni viaggio ha un sapore speciale… soprattutto con le offerte @wizzair su tante mete europee x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.