L'Iran ha annunciato di star preparando un'offerta rivolta a soddisfare le richieste degli Stati Uniti. Il presidente statunitense ha dichiarato che l'Iran sta elaborando una proposta e che si aspetta di vederne i dettagli in futuro, precisando di non conoscere ancora il contenuto esatto dell'offerta. La notizia è stata riportata dal Guardian, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui termini della proposta iraniana.

L'Iran ha in programma di formulare un'offerta per soddisfare le richieste Usa. Il presidente Donald Trump, secondo il Guardian, ha detto che "stanno formulando un'offerta e vedremo", precisando di non sapere in cosa consisterà. Alla domanda sugli interlocutori degli Usa nei negoziati, il tycoon ha risposto: "Non voglio rivelarlo, ma stiamo trattando con le persone che detengono ora il potere". Gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner andranno ai colloqui di Islamabad con il ministero degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: i due partiranno sabato mattina, ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'l'Iran farà un'offerta per soddisfare le richieste Usa'

Trump BLASTS Iran for closing Strait of Hormuz: ‘Got a little cute’

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