' Witkoff e Kushner in viaggio verso il Pakistan'

Donald Trump ha incaricato Steve Witkoff e Jared Kushner di recarsi a Islamabad per incontrare rappresentanti iraniani. La missione è stata comunicata ufficialmente dal presidente, che ha specificato la destinazione e i soggetti dell’incontro. Witkoff e Kushner sono partiti con l’obiettivo di discutere questioni legate ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. La visita si svolge in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Donald Trump ha chiesto al suo inviato Steve Witkoff e al cognato Jared Kushner di andare ad Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Questa volta il vice presidente Jd Vance non ci sarà. I due inviati di Trump dovrebbero arrivare nella notte italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - 'Witkoff e Kushner in viaggio verso il Pakistan' Vance, Witkoff, Kushner En Route to Islamabad | Anas Mallick & James Neish Talks | Asia One News Notizie correlate Witkoff e Kushner hanno annullato la visita in IsraeleSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Colloqui Usa-Iran, Witkoff e Kushner "delusi". Il nodo dell'"arricchimento zero" chiesto da WashingtonGli Stati Uniti hanno anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica Sono ripresi a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'Witkoff e Kushner in viaggio verso il Pakistan'; Vance, Kushner e Witkoff si recheranno lunedì in Pakistan per riprendere i colloqui di pace con l'Iran; Trump annuncia nuovi negoziati con l'Iran, martedì colloqui a Islamabad con Vance, Witkoff e Kushner; Rula Jebreal: Gli iraniani non si fidano di Kushner e Witkoff, sanno che Trump è in difficoltà. Guerra Iran, Cnn: Witkoff e Kushner in viaggio verso il Pakistan. Hormuz, una fregata italiana oltre ai cacciamineLe forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, ... ilgazzettino.it Iran: Cnn, Trump invia Kushner e Witkoff a IslamabadUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it “La squadra dei migliori uomini di Trump – JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner – ricorda più Aldo, Giovanni e Giacomo. Anzi, non vorrei offendere Aldo, Giovanni e Giacomo.” @LaStampa x.com #AISC_NEWS| #__ "Witkoff e Kushner sono ancora negli Usa. Forse incontrano Trump. facebook