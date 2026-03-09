Witkoff e Kushner hanno annullato la visita in Israele

Gli inviati americani per il Medio Oriente, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno deciso di annullare la visita in Israele prevista per domani. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della decisione. Nessun altro rappresentante è stato indicato per sostituirli o programmato in sostituzione all’ultimo momento. La visita non si terrà come inizialmente programmato.

Gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono attesi martedì in Israele, nel pieno degli attacchi americani e israeliani all'Iran. Lo riferisce Axios, citando una fonte statunitense. : ANSA/OMANI MINISTRY OF INFORMATION / - facebook.com facebook

Gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono attesi martedì in Israele, nel pieno degli attacchi americani e israeliani all'Iran. Lo riferisce Axios, citando una fonte statunitense. : ANSA/OMANI MINISTRY OF INFORMATION / x.com