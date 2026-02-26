Colloqui Usa-Iran Witkoff e Kushner delusi Il nodo dell' arricchimento zero chiesto da Washington

Sono ripresi a Ginevra i colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare. La delegazione americana ha ribadito la richiesta di un impegno totale sul tema dell’arricchimento, mentre l’Iran ha espresso alcune riserve. Al centro delle discussioni si trovano questioni legate alla possibilità di limitare le attività nucleari e alle condizioni per un eventuale accordo. La situazione resta in fase di confronto tra le parti.

Gli Stati Uniti hanno anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica Sono ripresi a Ginevra i colloqui tra la delegazione iraniana e quella statunitense sul programma nucleare di Teheran. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando un'emittente tv. Il bilaterale era stato interrotto attorno alle 17:15 italiane, a causa dell'insistenza di Washington sull'"arricchimento zero" e sul trasferimento di tutto l'uranio arricchito al 60% agli Stati Uniti, secondo quando dichiarato da una fonte diplomatica iraniana a Iran International.

Ripresi i colloqui Usa-Iran: è scontro sulla richiesta "arricchimento zero" di WashingtonGli Stati Uniti avevano anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica Sono ripresi...

Usa-Iran, l’offerta di Witkoff: trattative su nucleare e arricchimento. E intanto Graham vola in Israele…Usa-Iran: grandi manovre in corso, tra trattative e pressione politica e militare da parte di Washington.

