Sabato 25 aprile 2026 alle ore 16:00 si giocherà la partita tra West Ham ed Everton. Il West Ham si trova a due punti di distanza dal Tottenham, che attualmente occupa la posizione terzultima in classifica, e questa partita rappresenta un’occasione importante per gli Hammers. Il Tottenham, però, giocherà nello stesso orario contro il Wolverhampton. Sono attese formazioni e quote relative a questa sfida decisiva per la zona salvezza.

Il West Ham ha solo due punti di margine su un Tottenham, attualmente terzultimo in classifica, che però sarà impegnato alla stessa ora contro il Wolverhampton, dunque per gli Hammers questa è una sfida cruciale. Lo è però anche per le ambizioni europee dell’Everton, che ha portato a casa solo un punto nelle ultime due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Everton (sabato 25 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Liverpool-West Ham (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiPartita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a...

Burnley-West Ham (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiVedremo come finirà venerdì sera tra Leeds e Nottingham Forest, ma la situazione di classifica per ora vede il Burnley penultimo con 15 punti e il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: West Ham - Everton; Pronostico West Ham-Everton: analisi e probabili formazioni 25/04/2026 Premier League; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema; Espirito Santo confirms big West Ham boost ahead of Everton game.

Pronostico West Ham vs Everton – 25 Aprile 2026La sfida di Premier League tra West Ham e Everton si gioca il 25 Aprile 2026 alle 16:00 nel suggestivo London Stadio. Due club dalla forte identità inglese si ... news-sports.it

West Ham-Everton, le formazioni ufficiali: Todibo tra gli Hammers, Lindstrom dal 1'Il sabato di Premier League comincia con le partite delle 16.00, tra cui West Ham-Everton. Nella linea difensiva dei londinesi è presente Todibo, a lungo corteggiato in estate dalla Juventus. I ... tuttomercatoweb.com

Al West ham dobbiamo un favore( #Everton)batté il leeds in piena corsa salvezza,con gli hammers che non avevano più nulla da dire, con in panchina proprio moyes, quale miglior occasione per rendere il favore... #whueve. x.com

Premier League: West Ham bloccato dal Palace, la salvezza resta in bilico FULL TIME Crystal Palace 0-0 West Ham United Il West Ham si lascia sfuggire l’opportunità di allontanarsi in modo deciso dalla zona retrocessione, pareggiando 0-0 su facebook