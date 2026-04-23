Perse il figlio quattro anni fa 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera | il caso Wendy Duffy

Una donna britannica di 56 anni ha scelto di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, quattro anni dopo la morte del proprio figlio. La decisione arriva dopo un lungo percorso di dolore e perdita, che l’ha portata a questa scelta. La sua vicenda ha attirato l’attenzione sui temi del fine vita e delle opzioni disponibili in altri paesi per chi affronta gravi sofferenze.

Wendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa. Dopo aver ottenuto l’approvazione della clinica e aver pagato 10mila sterline, ha detto che domani metterà fine alla sua vita. Il caso ha riaperto il dibattito sul tema nel Regno Unito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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