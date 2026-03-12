Oltre 60mila euro per la cura del verde

Il Comune di San Mauro Pascoli ha destinato 64mila euro alla manutenzione del verde pubblico. Sono iniziati i lavori di potatura, che dureranno fino al primo quadrimestre dell’anno e coinvolgono tutta la zona comunale. Le operazioni sono già in corso e riguardano vari punti del territorio. La spesa si inserisce nel piano di interventi per la cura delle aree verdi comunali.

Il Comune di San Mauro Pascoli ha stanziato 64mila euro per la manutenzione del verde. Sono già in corso i primi interventi di potatura, che si concluderanno indicativamente nel primo quadrimestre e interessano tutto il territorio comunale. Per San Mauro Mare vengono potati 193 alberi tra platani, lecci e tigli e 97 a San Mauro Pascoli nelle vie Vittorio Veneto, Aldo Moro, Vannoni e Botticelli. Hanno detto il sindaco Moris Guidi e l'assessore all'ambiente e manutenzioni Fausto Merciari: "Con questi interventi, l'Amministrazione conferma l'impegno verso una manutenzione attenta e costante del patrimonio verde di San Mauro Pascoli".