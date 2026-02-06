Visite guidate alla Sinagoga di Firenze tra arte storia e tradizione

Questa domenica, come tutte le altre di febbraio, i visitatori potranno entrare nella Sinagoga di Firenze e scoprire il suo ricco patrimonio attraverso visite guidate. Opera Laboratori organizza un ciclo di incontri che portano il pubblico tra opere d’arte, storie e tradizioni dell’ebraismo fiorentino. Un modo per conoscere da vicino un angolo importante della città, spesso poco conosciuto.

La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che per tutte le domeniche di febbraio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, storia e tradizione ebraica.Un’occasione per scoprire da vicino uno dei.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

