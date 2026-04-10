Al via la stagione Live su Amazon Prime Video Weekend di grande sport sul canale Sportface

Su Amazon Prime Video prende il via la nuova stagione Live, portando sugli schermi un weekend ricco di eventi sportivi trasmessi in diretta. Il canale Sportface propone diverse competizioni, attirando l’attenzione di chi segue il mondo dello sport in streaming. Questa iniziativa rappresenta un momento di rilievo per il panorama dello streaming sportivo in Italia, con numerosi appassionati pronti a seguire le partite e le competizioni in programma.

Un fine settimana che segna una svolta per lo streaming sportivo in Italia. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il canale Sportface su Amazon Prime Video inaugura ufficialmente la sua programmazione di grandi eventi in diretta. Non più solo approfondimenti e documentari, ma il brivido della competizione in tempo reale con l’esordio dei circuiti mondiali di Ginnastica e della Coppa Italia di Arrampicata. Il palinsesto di Sportface su Amazon Prime Video e dei Canali federali offre una copertura interessante e completa per questo weekend. Ecco un riepilogo per non perdere nemmeno un minuto delle competizioni. Il canale Sportface su Amazon Prime Video vede l’esordio di due importanti eventi stagionali della Ginnastica Artistica e Ritmica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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