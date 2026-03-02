Italia Boxe Tv su SportFace Tv | in diretta la cerimonia per i 110 anni di FPI

Lunedì 2 marzo 2026 a Roma, Italia Boxe Tv trasmetterà in diretta la cerimonia per i 110 anni di attività della Federazione Pugilistica Italiana. Durante l’evento saranno consegnati premi a rappresentanti di istituzioni e figure di rilievo nel settore. Verrà inoltre presentata la campagna #ProvaciConMe, che si propone di contrastare la violenza sulle donne.

Lunedì 2 marzo 2026 a Roma l’FPI festeggia un secolo e dieci anni di storia con premi, istituzioni e il lancio della campagna #ProvaciConMe contro la violenza sulle donne. Sul palco anche il Premio Giuliano Gemma alla VI edizione. Nel corso della diretta su SportFace Tv la presentazione del nuovo canale Italia Boxe Tv. Il pugilato italiano taglia un traguardo storico. Il 2 marzo 2026 la Federazione Pugilistica Italiana celebra i suoi 110 anni di vita — dal 2 marzo 1916 al 2 marzo 2026 — con un evento solenne al Salone d’Onore del CONI di Roma, in Piazza Lauro de Bosis 15. Il tema scelto per questa ricorrenza è “110 anni di Forza, Passione, Identità. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)Prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor al PalaCasali di Ancona: 22 titoli in palio e subito spettacolo.

Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di ProcidaAl Pala Pippo Coppola il grande evento di fine stagione: club da tutta Italia, atleti reduci dai Mondiali e giovani promesse per l’assegnazione dello...

Una raccolta di contenuti su Italia Boxe.

Discussioni sull' argomento DOMANI 2 MARZO … 110 ANNI DELLA FPI CELEBRATI SU ITALIA BOXE TV – IL CANALE ON DEMAND DEL PUGILATO ITALIANO – Boxe Ring; Barrios vs. Garcia: Cerimonia del peso in Diretta Streaming; Boxe pugliese in primo piano; IL prossimo 10 APRILE GRANDE SERATA PROMO BOXE ITALIA A FERRARA.

Terminate a Napoli tv movie Rai su vita campione boxe OlivaUna storia di riscatto sociale, cuore e talento in una Napoli che lotta, soffre, sogna e fa da cornice alla vita di un ragazzo - Patrizio Oliva - che, sfidando povertà e destino, ha inciso il suo nome ... ansa.it