Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile

Il fine settimana del 25 e 26 aprile a Roma offre numerosi eventi e appuntamenti, attirando sia residenti che visitatori. Le giornate sono segnate da mostre, concerti e iniziative culturali che coinvolgono diverse zone della città. Le attività sono distribuite tra musei aperti, spettacoli all’aperto e incontri di approfondimento, creando un calendario vario e interessante per chi desidera trascorrere il tempo tra arte e cultura.

Il weekend del 25 e 26 aprile sta per arrivare si preannuncia particolarmente ricco per chi resta a Roma o decide di visitarla. Tra iniziative culturali, eventi all’aperto e appuntamenti per tutte le età, la Capitale offre sempre numerose opportunità per vivere due giorni intensi tra arte, spettacolo e intrattenimento. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da segnare in agenda. Domenica 26 aprile c’è l’ingresso Gratuito ai Musei Vaticani. Domenica 26 aprile torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani, previsto come ogni ultima domenica del mese. Dalle 9:00 alle 14:00 (ultimo ingresso alle 12:30), sarà possibile accedere senza biglietto a uno dei complessi museali più importanti al mondo.🔗 Leggi su Funweek.it

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