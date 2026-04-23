Weekend della Liberazione a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile

Durante il fine settimana del 25 e 26 aprile, la provincia di Viterbo ospita numerosi eventi legati alla celebrazione della Liberazione. Si tengono mostre d'arte e visite gratuite ai musei in diverse località, accompagnate da passeggiate tra i fiori e attività di trekking organizzate in vari percorsi. La manifestazione coinvolge diverse località della zona, offrendo un calendario ricco di iniziative che spaziano tra cultura, natura e tradizione.

Arte, cultura, fiori e passeggiate colorano l'ultimo fine settimana di aprile nella Tuscia. Sono numerosi, infatti, gli eventi in programma sparsi per tutta la provincia: dalle mostre d'arte e musei gratis in occasione della festa della Liberazione, ai trekking organizzati, fino alle iniziative.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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