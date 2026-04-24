Weekend a Roma | 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile

Il fine settimana a Roma si presenta ricco di eventi, con un particolare focus sulle celebrazioni per la Liberazione in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Oltre alle cerimonie ufficiali, il calendario include concerti, esposizioni di artigianato e iniziative gastronomiche che coinvolgono diversi quartieri della città. Sono previste numerose attività che attireranno residenti e visitatori, offrendo un mix di ricorrenze storiche e momenti di svago.

Ultimo weekend di aprile, con le celebrazioni della Liberazione al centro del calendario. Quello che attende i romani è un fine settimana dal cartellone fittissimo, all'insegna delle cerimonie, ma anche di musica, artigianato e gusto.Cosa fare questo weekend in città? RomaToday ha raccolto in un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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