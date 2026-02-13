Archeologia hi-tech | droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via Appia

Gli studiosi dell’Università del Salento hanno scoperto le antiche rovine della Fioccaglia sulla via Appia, perché hanno usato droni e tecniche di geofisica per esplorare il terreno. Questi strumenti hanno individuato tracce di edifici e strutture sepolte, che prima erano invisibili a occhio nudo. L’indagine si è concentrata su un’area ancora poco conosciuta, rivelando dettagli sorprendenti sui resti del Foro e di altri edifici antichi.

L'ultima campagna di ricerca presso il sito archeologico di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino, ha prodotto risultati eccezionali riguardo all'articolazione urbanistica dell'antica città romana. L'insediamento, situato in un punto strategico lungo la Via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, si conferma un tassello cruciale per la comprensione della romanizzazione in questo comparto territoriale in Irpinia. Il sito di Fioccaglia di Flumeri è noto per essere un insediamento romano (identificato da alcuni studiosi come l'antica Forum Aemilii) risalente al II-I secolo a.

